Принц Эндрю попросил суд прекратить дело об изнасиловании

Британский принц Эндрю попросил американский суд отклонить иск Вирджинии Джуффре, которая обвиняет члена королевской семьи в изнасиловании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ из судебной базы.

«Ответчик принц Эндрю со всем уважением просит суд отклонить иск Вирджинии Джуффре», — говорится в документе.

Защита предложила суду заслушать устные доводы по этому делу, а обвинения Джуффре против Эндрю назвала недостаточно определенным.

Ранее стало известно, что британская королева Елизавета II финансирует защиту своего сына принца Эндрю. По данным Telegraph, Елизавета вынуждена финансировать принца, потому что он лишился источников дохода.

Вирджиния Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.