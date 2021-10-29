Россия призвала Францию, Германию и ОБСЕ побудить Украину прекратить насилие в Донбассе

Российский МИД обратился к партнером по переговорам в «Нормандском формате» и ОБСЕ с призывом побудить Киев прекратить насилие в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий, распространенный департаментом информации и печати внешнеполитического ведомства.

«Продолжаем следить за развитием обстановки. Призываем наших партнеров по нормандскому формату и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей. Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», — говорится в сообщении.

Ранее министерство отреагировало на информацию о 37 российский гражданах, взятых в плен украинскими военными в селе Старомарьевка Донецкой области. В ведомстве отметили, что насилию подверглись люди, имевшие как российский паспорт, так и документ, выдаваемый властями непризнанной Донецкой народной республики.

По данным МИД, обстановка в Старомарьевка несколько разрядилась, когда в село приехали представители Международного Комитета Красного Креста, раздавшие людям еду и предметы первой необходимости, и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.