Безработица в России снизилась до исторического минимума

Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума, составив 4,3%. Такие данные опубликовал Росстат.

«В сентябре 2021 года 3,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора), — отмечено в докладе ведомства.

Исторический минимум был зафиксирован в августе 2019 года и составил 4,3%.

В Минтруде России сообщили, что число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 844 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что безработица в России достигла минимума за два года. Уровень безработицы в стране вырос на фоне пандемии коронавируса. В апреле 2020 года этот показатель резко увеличился с 4,7% до 5,8%. Пиковых значений этот показатель достиг в августе – 6,4%. Потом этот показатель постепенно пошел на снижение.