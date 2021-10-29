Голикова: смертность в России за месяц увеличилась на 23,8%

Зампред кабинета министров Татьяна Голикова заявила, сославшись на оперативные данные, что в России в октябре выросла смертность от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голикова отметила, что по данным на 28 октября смертность в сравнении с сентябрем увеличилась на 23,8%. Она добавила, что в структуре смертности продолжается рост числа умерших от коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стали чаще умирать от COVID-19 дети. Конкретны цифры градоначальник не привел.

До этого министр здравоохранения Архангельской области Александр Буркин сообщил, что из-за высокой смертности от коронавируса в регионе оказались переполненными морги.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом резидент России Владимир Путин 20 октября подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. В некоторых регионах, в том числе в Москве, начало нерабочих дней было решено перенести на 28 октября.