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На месте разделки лося в Саратовской области нашли оружие и разрешение на имя Рашкина

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МВД России

На месте разделки туши мертвого лося в Саратовской области нашли оружие и разрешение на владение им на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД.

«Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе... два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.», — сообщили в полиции.

Накануне стало известно, что Рашкин был задержан с убитым лосем в Саратовской области,хотя охота в регионе запрещена. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. При этом политик подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий.

В Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подробно рассказали, как обнаружили тушу лося — услышав выстрелы в угодьях, инспекторы исследовали территории и нашли машину. В багажнике лежала разделанная туша лося, а рядом стояли двое мужчин. Внутри машины также лежал инвентарь для разделки туши со свежими следами крови, а в нескольких десятках метров от машины была найдена шкура и другие части животного.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. СК забрал дело у полиции, заявив, что инцидент вызвал «большой общественный резонанс». Санкции по делу предполагают до двух лет лишения свободы с возможным ужесточением наказания при ряде условий.

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