Опубликовано видео с ростовским «другом Галявиева», которого задержали прямо в университете

Опубликовано видео с 18-летним молодым человеком из Ростова, который в соцсетях называл себя «другом Галявиева» и призывал к массовому расстрелу однокурсников и преподавателей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень сожалею и каюсь, потому что это, я считаю, недопустимо для студента, тем более — первого курса... Я полностью признаю свою вину. Хочу извиниться перед всеми, кто увидел это сообщение», — заявил молодой человек.

Ранее сообщалось, что студент первого курса одного из ростовских вузов был задержан во время лекции после призывов в Сети устроить «массовый расстрел» сокурсников и преподавателей. Молодой человек написал на своей странице в соцсети, что Ильназ Галявиев, устроивший весной расстрел в казанской школе — его друг.

Задержанный попытался оправдаться, заявив, что сказанное было шуткой, но от отчисления это его не спасло.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что Ильназ Галявиев, устроивший в мае стрельбу в гимназии в Казани, тщательно готовил нападение.