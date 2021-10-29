Названа соцсеть, которая повышает риск нервных тиков у подростков

Врачи выяснили связь между увеличением риска возникновения нервного тика у девочек-подростков в возрасте от 12 до 25 лет и использованием TikTok. Об этом сообщает CTV News.

Ученые из Канады изучили поведение 290 человек разных возрастов, и выяснили, что наиболее сильная связь развития симптомов, похожих на нервные тики и болезнь Туррета выявили именно у этой возрастной группы и именно у пользователей этой социальной сети.

«Глобальная доступность и более широкое использование социальных сетей, особенно во время пандемии коронавируса 2019 года, в сочетании с большим социальным интересом к синдрому Туретта, могут привести к неадаптивным достижениям и дальнейшему усилению симптомов у восприимчивых людей», — сообщается в выводах исследования.

Ранее сообщалось, что среди американских подростков набрал популярность тренд в TikTok, в котором те разоряют школьные туалеты.