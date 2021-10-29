На нефтяном месторождении под Ноябрьском нашли фламинго

На нефтяном месторождении в ЯНАО сотрудники нашли и спасли замерзающего фламинго. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Уточняется, что птицу обнаружили на территории Спорышевского месторождения в пятницу, 29 октября. Нефтяники аккуратно перенесли фламинго в служебное помещение, там накормили и отогрели — сейчас температура в регионе около -6 С. Затем птицу передали на передержку, сейчас она находится под опекой волонтеров в Ноябрьске, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Возможный возраст найденной особи не уточняется.

В компании также сообщили, что нашедшие птицу рабочие сейчас пытаются связаться с орнитологами и специалистами по защите животных, чтобы решить судьбу найденыша. Гипотез о появлении фламинго на промысле нефтяники не выдвинули.

Ранее стало известно, что в ЮАР спасли две тысячи брошенных и обезвоженных птенцов фламинго.