Кальянную на востоке Москвы опечатали за повторное нарушение мер против COVID-19

Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную сети «Мята Lounge» на востоке Москвы из-за нарушения эпидемиологических мер, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалиста-эксперта территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Мурада Алискандиева.
Отмечается, что заведение расположено по адресу: ул. Стромынка, д. 25, стр. 1.
По словам Алискандиева, в кальянной, в частности, не было дезинфицирующих веществ, не проводилось обеззараживание воздуха и термометрия.
Ранее за аналогичные нарушения кальянная уже была опечатана. При повторном обследовании выявленные нарушения не были устранены, отметил представитель ведомства. В связи с этим заведение опечатано повторно.
Алискандиев уточнил, что за зафиксированные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил противоэпидемические меры в общественных местах Москвы.