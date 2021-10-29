Кальянную на востоке Москвы опечатали за повторное нарушение мер против COVID-19

Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную сети «Мята Lounge» на востоке Москвы из-за нарушения эпидемиологических мер, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалиста-эксперта территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Мурада Алискандиева.

Отмечается, что заведение расположено по адресу: ул. Стромынка, д. 25, стр. 1.

По словам Алискандиева, в кальянной, в частности, не было дезинфицирующих веществ, не проводилось обеззараживание воздуха и термометрия.

Ранее за аналогичные нарушения кальянная уже была опечатана. При повторном обследовании выявленные нарушения не были устранены, отметил представитель ведомства. В связи с этим заведение опечатано повторно.

Алискандиев уточнил, что за зафиксированные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил противоэпидемические меры в общественных местах Москвы.