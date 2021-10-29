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Американец заработал $5,7 млрд, закупив на $8 тысяч криптовалюту Shiba Inu

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Depositphotos

Мужчина из США, по информации СМИ, стал богаче на $5,7 млрд после того, как успешно вложился в криптовалюту Shiba Inu, сообщает издание LADBible.

Как сообщают источники, в прошлом году инвестор потратил на покупку «мемной» криптовалюты $8 тысяч — это примерно 70 трлн монет. За это время капитализация токена и цена на него поднялась в несколько раз, однако мужчина не стал продавать сбережения, понадеявшись на дальнейший рост — и чутье его не подвело.

В итоге за 400 дней, как пишут СМИ, $8 тысяч превратились в $5,7 млрд. Правда, по информации пользователей, кошелек мужчины неактивен уже почти полгода, что означает, что он либо забыл пароль, либо с инвестором что-то случилось.

Впрочем, эксперты отмечают, что обналичить все деньги мужчина не сможет. Так как с виртуального кошелька можно снять только $50 тысяч, понадобится примерно 312 лет, чтобы вывести всю сумму.

Ранее по мотивам сериала «Игра в кальмара» создали криптовалюту Sqiud. За три дня цена на нее взлетела с 1 цента до $2,34, то есть на 2300%. Теперь ее рыночная капитализация составляет $184 млн.

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