Власти Петербурга обратятся в полицию из-за фейка об удорожании проезда

Власти Санкт-Петербурга обратятся в полицию по факту публикации новости о том, что в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября проезд в общественном транспорте якобы резко подорожает. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в интервью каналу 78.ru.

Речь идет о заметке сатирического издания «Панорама», в которой говорилось о том, что стоимость проезда в петербургском метрополитене будет увеличена в 10 раз, а в наземном транспорте – в 5 раз. При этом материал сопровождался комментарием, что текст представляет собой «пародию на реальность».

Беглова возмутила эта публикация. Он заявил о намерении обратиться с жалобой в правоохранительные органы.

«Люди, которые распространяют именно такие слухи — это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение», — заявил губернатор.

Он подчеркнул, что эти девять дней даны не для того, чтобы «отсидеться дома» или «уехать на моря» и «привезти оттуда подарки», а чтобы побыть с семьей и привиться от коронавируса.

Ранее власти Петербурга ввели новые ограничения по COVID-19 в период нерабочих дней.