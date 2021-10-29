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Бесконтактную оплату проезда введут на всех турникетах метро Москвы до конца года

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Денис Воронин/Агентство «Москва»

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов заявил, что бесконтактная оплата проезда появится на всех турникетах Московского метрополитена до конца года. Об этом сообщается на сайте мэра.

По его словам, именно такой вид оплаты становится все более востребованным. Ликсутов добавил, что за проезд можно будет расплатиться как картой, так и с помощью телефона. Это позволит разгрузить транспорт в часы пик, считает он.

Ранее сообщалось, что около 25 тыс. человек подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в московском метро за один день его работы. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.

В дептрансе также уточнили, что вчера на «Выставочной», «Комсомольской», «Деловом центре», «Бауманской» и «Проспекте Мира» воспользовались сервисом Face Pay больше всего пассажиров.

Желающие воспользоваться сервисом могут скачать последнюю версию приложения «Метро Москвы» из магазинов AppStore, Google Play, AppGallery, а также нужно ознакомиться с инструкцией по ссылке: facepay.mosmetro.ru.

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