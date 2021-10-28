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Британка нашла бриллиант стоимостью £2 млн во время уборки своего дома

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Пожилая жительница британского города Нортумберленд — ей более 70 лет — нашла во время уборки своего дома бриллиант весом в 34 карата, цена которого может достигать £2 млн. Об этом сообщает «Би-би-си».

Организатор аукционов Марк Лейн, к которому женщина обратилась с просьбой оценить среди прочего бриллиант, сперва не придал ему большого значения.

«Мы увидели довольно большой камень, больше фунтовой монеты, и я подумал, что это кубический диоксид циркония (синтетический аналог алмаза — прим. ред.). Он пролежал у меня на столе два или три дня, пока я не воспользовался прибором для проверки алмазов», — вспоминает Лейн.

Предположив, что к нему в руки попал редкий бриллиант, он отправил его в Лондон, где догадка подтвердилась. Затем камень попал в бельгийский Антверпен, где его взвесили, сертифицировали и оценили.

По словам Лейна, обладательница бриллианта не помнит, как его заполучила — она часто бывает на так называемых багажных распродажах, вероятно, он был куплен там.

В настоящее время бриллиант хранится под замком в лондонском ювелирном квартале Хаттон Гарден, его выставят на аукцион 30 ноября.

Ранее в Таиланде попугай украл у хозяев больше 20 бриллиантов.

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