Штат Флорида подал иск против Байдена из-за обязательной вакцинации для ряда граждан

Штат Флорида подал иск в суд на президента США Джо Байдена, NASA и ряд должностных лиц в администрации Белого дома за «незаконное» требование вакцинировать сотрудников компаний-подрядчиков, сообщает FoxNews.

Иск подали генеральный прокурор Флориды Эшли Муди и губернатор Рон Десантис. В нем указано, что NASA и другие агентства «часто заключают контракты с Флоридой, имеют текущие договорные отношения со штатом и поэтому будут стремиться навязать незаконные требования администрации Байдена к Флориде».

Летом Байден подписал указ, требующий, чтобы все работники исполнительной власти были вакцинированы от COVID-19. В сентябре он также подписал указ, обязывающий федеральных подрядчиков обеспечить полную вакцинацию своих сотрудников к 8 декабря.

Ранее Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа из-за медленных темпов вакцинации и потери рабочих мест во время его президентства. По его словам, при Трампе, в чье президентство были разработаны вакцины от коронавируса и стартовала прививочная кампания, привились только 2 млн американцев, тогда как при нем — уже больше 190 млн.