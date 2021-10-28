В парке «Патриот» опять развернули ковидный госпиталь

В Московской области на территории парка «Патриот» развернули временный госпиталь для больных COVID-19. Об этом в эфире телеканала «360» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает ТАСС.

«Мы развернули дополнительные койки. И спасибо Министерству обороны, очередной раз они пришли к нам на помощь. Они не просто предоставили парк «Патриот» для уже, можно сказать, постоянного госпиталя, но и присылают к нам врачей», — сказал глава региона.

Он отметил, что помощь Минобороны очень важна для подмосковных властей, которые обязаны оказать помощь всем нуждающимся.

Ранее Воробьев сообщил о рекордном числе пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких — в настоящее время задействованы более 500 машин.

До этого губернатор подписал постановление, согласно которому в Московской области вслед за столицей дни с 28 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.