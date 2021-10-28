Адвокат Сафронова заявил, что его объявили в розыск

Руководитель «Команды 29» адвокат Иван Павлов, участвовавший в деле советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заявил в своем Telegram-канале, что его объявили в розыск.

«20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить», — написал Павлов.

По его словам, он и его адвокаты узнали об этом от Ивана Сафронова, которому сообщил следователь.

Иван Сафронов был задержан в июле прошлого года. Против него возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет колонии. Следователи утверждают, что он работал на Управление по связи с заграницей и информации Чехии и передавал информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

4 октября Московский городской суд продлил арест до 7 января.