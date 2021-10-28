В Вологодской области заканчиваются запасы вакцины «Спутник Лайт»

В некоторых районах Вологодской области из-за высокого спроса закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Об этом сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения области.

«Вакцина «Спутник лайт» заканчивается из-за высокого спроса на нее, в районах ее почти нет. Поставок вакцины «Спутник лайт» в ближайшие две недели не ожидается», — сообщили в ведомстве.

По их данным, в регионе сейчас есть суммарно 110 тыс. доз других российских препаратов — «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» также закончилась в Санкт-Петербурге.

Согласно пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, в стране за последнее время существенно выросли темпы вакцинации. При этом усилия властей будут считать в Кремле недостаточными до тех пор, пока не будет достигнут общественный иммунный барьер.\

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».