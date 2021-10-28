В Белоруссии ограничили доступ к сайту медиакомпании Deutsche Welle

Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение интернет-провайдера госпредприятия «Белтелеком».

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — указано в сообщении.

При этом доступ к сайту Deutsche Welle через мобильный интернет пока открыт. Telegram-канал немецкой медиакомпании на белорусском языке также сообщил, что сайт заблокирован в стране.

В августе 2020 года белорусские власти заблокировали в стране ряд информационных ресурсов. Решение было принято после протестов, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко.

Ранее Мининформ Белоруссии заблокировал доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси».