Жительница высотки перерезала страховочные тросы докучающих маляров-высотников

Жительница многоэтажного дома в Таиланде перерезала страховочные тросы двум малярам-высотникам, которые ремонтировали фасад здания рядом с ее окном, пишет Mothership.

По информации местных СМИ, женщина призналась, что была раздражена тем, что рабочие занимаются ремонтом рядом с ее окном на 21-м этаже. Более того, по словам домохозяйки, жильцов дома никто не предупреждал о проведении работ.

Один из маляров, гражданин Мьянмы по имени Сонг, увидел, как из окна кто-то вытянул руку с ножницами в руках и разрезал страховочный трос. В результате двое рабочих могли сорваться вниз, но на помощь пришел их коллега, который удерживал мужчин всеми силами.

Жители дома заметили ЧП и помогли малярам залезть на балкон. Затем рабочие спустились вниз и рассказали о случившемся руководству и позвонили в полицию.

Подозреваемая сначала отрицала вину, но под давлением улик созналась в содеянном. По ее словам, она просто испугалась рабочих и не планировала их убивать. В итоге женщине предъявили обвинение в покушении на убийство двух или более лиц. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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