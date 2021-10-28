В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать мандарины

При выборе мандарина следует обращать внимание на его внешний вид, твердость и аромат. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре газете «Известия».

Отмечается, что на фрукте не должно быть признаков гнили и плесени, вмятин, изъянов на кожуре, чрезмерной мягкости или твердости и сухости. Плод должен быть ароматным, упругим, с легко отделяющейся кожурой, а также равномерно окрашенным.

В ведомстве подчеркнули, что веточка с зелеными листьями не указывает на свежесть мандаринов, а светлые плоды кислее других.

Чтобы мандарины долго сохраняли свою свежесть, за ними надо ухаживать: натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6°C. Важен также уровень влажности, чтобы плоды не засохли, и с них обязательно нужно снять полиэтиленовый пакет.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор принял решение с 29 октября приостановить ввоз турецких мандаринов в РФ, поскольку в них были найдены пестициды.

В «Руспродсоюзе» рассказали, как запрет на ввоз турецких мандаринов отразится на российском рынке.