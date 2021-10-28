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Мясников назвал фатальную ошибку при лечении от COVID-19

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибку, которая может стать фатальной при лечении от коронавируса. Об этом он заявил в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым, опубликованной на YouTube.

Он отметил, что коронавирус в 90% случаев является самопроходящим заболеванием, которое можно лечить дома. При этом, указал врач, чтобы понизить температуру требуется лишь «парацетамол, обильное питье, проветриваемый воздух, куриный бульончик и постельный режим».

Госпитализация же необходима при вирусных пневмониях с определенными показаниями: одышкой, несбиваемой температурой, низкой сатурацией, подчеркнул Мясников.

При этом, по его словам, заболевшие часто начинают хаотично, «в панике», принимать «кучу мусора в виде якобы противовирусных средств», кроворазжижающие и гормональные препараты, а также антибиотики.

«Я боюсь, что бесконтрольное лечение массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличить смертность. <...>Самое сложное в сегодняшней ситуации постараться пациента удержать от приема ненужных лекарств», — подытожил Мясников.

За минувшие сутки в России выявили рекордные с начала пандемии 40 096 новых случаев COVID-19 и 1159 летальных исходов. Всего число заражений коронавирусом в стране превысило 8,3 млн, умерли от последствий заболевания 235 057 пациентов.

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Коронавирус 2019-nCoV
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