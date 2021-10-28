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Внук притворился врачом, чтобы ухаживать за бабушкой в красной зоне больницы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Томич три дня притворялся врачом и пробирался в больницу, чтобы ухаживать за бабушкой в красной зоне медсанчасти №2, сообщили в издании ТВ2.

Его 80-летнюю бабушку с болезнью Альцгеймера в томской больнице держат в жутких условиях, не лечат, не меняют постельное белье и не моют лежачих больных, утверждал житель Томска.

«Зашел в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале, кислородная трубка на лбу», — рассказал журналистам мужчина.

Он уточнил, что стал ездить в больницу после того, как выяснил, что бабушку недокармливают в госпитале. Поэтому томич купил специальные костюмы для присутствия в красной зоне, подгузники и другие медикаменты для бабушки. В первый день он пробыл в госпитале около девяти часов.

«Приходил санитар и дал ей пару шприцов еды, хотя нужно пять. Ей назначили гормональный препарат, если его будут капать, она умрет, у нее оторвется тромб», — пояснил внук.

Когда мужчину заподозрили в том, что он не является сотрудником больницы, он сбежал.

Об обстановке в томском госпитале житель Томска сообщил в приемной СК России в Москве. Там ему сначала советовали обратиться в Минздрав, потом сообщили, что его заявление может рассматриваться месяц.

«Смысла нет обращаться в нашу прокуратуру, счет идет на часы. Единственная надежда была на Александра Ивановича (Бастрыкина), который сможет помочь. У нас в МСЧ №2 люди умирают, у меня кроме бабушки никого нет, у меня бабушка умирает», — заявил житель Томска.

Мужчину заверили, что в томской МСЧ №2 начнутся проверки. Прокуратура Томской области тоже организовала проверку после звонка из Москвы.

Ранее сообщалось, что врач из Иркутска извинился за рекомендацию непривитым «помирать дома».

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