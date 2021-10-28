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В Петербурге мигранты изнасиловали земляка за интимную переписку с чужой подругой

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Depositphotos

Четверо граждан Узбекистана похитили и изнасиловали своего земляка из-за интимной переписки пострадавшего с чужой подругой. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, 28 октября в полицию позвонил мужчина и сообщил, что неизвестные избивают его брата в квартире на улице Ивана Фомина. Полиция задержала четверых мигрантов из Средней Азии, которые удерживали в квартире 21-летнего молодого человека.

Как рассказал один из задержанных, он увидел переписку своей подруги с потерпевшим, после чего под надуманным предлогом заманил его в квартиру. Затем арестованный вместе с сообщниками избивали молодого человека и совершали в отношении него действия сексуального характера.

Следствие возбудило уголовные дела о похищении и насильственных действиях.

Ранее в Екатеринбурге в трамвае пьяный мужчина справил малую нужду на ребенка, который сидел прямо перед ним.

Пассажиры и кондуктор вытолкнули мужчину из салона транспорта на ближайшей остановке.

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