Минюст подготовил новую редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время законопроекты направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации, включая предпринимательские объединения, уточнили в министерстве.

По результатам согласования тексты законопроектов доработают и вынесут для одобрения на заседание межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП, а затем разместят на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Законопроекты планируется внести в правительство РФ по завершении всех процедур, предусмотренных регламентом кабинета министров.

Проект нового КоАП был обнародован 30 января 2020 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 января 2021 года. Минюст также обнародовал проект нового свода законов — Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в проект нового КоАП пропишут новые штрафы для водителей.