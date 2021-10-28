В России предложили новую льготу для многодетных семей

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова письмо, в котором заявила о необходимости сделать бесплатным проезд на городском транспорте для многодетных семей по всей стране. Об этом сообщает RT.

Омбудсмен напомнила в своем обращении, что новые меры поддержки многодетных семей начнут действовать в Москве с 1 января 2022 года.

«Принимая во внимание изложенное, в целях усиления социальной поддержки многодетных семей в Российской Федерации предлагаю практику города Москвы по предоставлению названных преференций на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта членам многодетной семьи масштабировать и тиражировать на территории всей Российской Федерации», — сказано в тексте послания.

Ранее в октябре депутат Виталий Милонов, который стал заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, призвал изменить критерии признания семей многодетными. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что многодетными необходимо признать только семьи, в которых воспитываются более пяти детей.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий число многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.