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В Иркутской области задержали похитителей трех руководителей компании, которых пытали

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В городе Бодайбо Иркутской области двое местных жителей и их подельники похитили трех руководителей компании. Похищенных пытали, пишет irk.ru.

Задержанные входили в состав ОПГ «Спортсмены».

По версии следствия, в августе этого года бандиты заблокировали на пяти машинах Lexus 570, из которого похитили генерального директора, учредителя и начальника службы безопасности предприятия по предоставлению в аренду спецтехники для добычи золота.

Пленников держали около трех часов на производственной базе, избивали и угрожали расправой. Участники ОПГ требовали доли в уставном капитале ООО предприятия и права на находящееся в безвозмездном пользовании имущество в особо крупном размере.

Один из пленников дал свое согласие, после чего всех отпустили.

В октябре после проведения оперативно-разыскных мероприятий региональный СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемых. Двум участникам группировки, занимающим лидирующее положение, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их ждет суд.

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