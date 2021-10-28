В Иркутской области задержали похитителей трех руководителей компании, которых пытали

В городе Бодайбо Иркутской области двое местных жителей и их подельники похитили трех руководителей компании. Похищенных пытали, пишет irk.ru.

Задержанные входили в состав ОПГ «Спортсмены».

По версии следствия, в августе этого года бандиты заблокировали на пяти машинах Lexus 570, из которого похитили генерального директора, учредителя и начальника службы безопасности предприятия по предоставлению в аренду спецтехники для добычи золота.

Пленников держали около трех часов на производственной базе, избивали и угрожали расправой. Участники ОПГ требовали доли в уставном капитале ООО предприятия и права на находящееся в безвозмездном пользовании имущество в особо крупном размере.

Один из пленников дал свое согласие, после чего всех отпустили.

В октябре после проведения оперативно-разыскных мероприятий региональный СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемых. Двум участникам группировки, занимающим лидирующее положение, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их ждет суд.