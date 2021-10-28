Небольшой дождь и до +10°С ожидается в Москве

Облачная погода с дождем ожидается в четверг в Москве в четверг 28 октября, следует из данных Гидрометцентра России.

Москвичей ждет облачная погода, небольшой дождь. В ночь на 29 октября — облачно с прояснениями, по-прежнему возможны небольшие осадки. Атмосферное давление вновь снизится и достигнет отметки в 743 мм ртутного столба. Влажность воздуха сохраняется на уровне 86%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +8-10°С, Ветер — западный, 7-12 м/c, местами порывы до 15 м/c. В ночь на 26 октября похолодает до +1–3°С. Сохраняется ветреная погода, ветер переменных направлений.

В Подмосковье днем — в диапазоне +6-11°С. В ночные часы возможно резкое похолодание до 0°С. Возможно усиление осадков в некоторых районах области

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой день станет самым холодным в октябре в Центральной России.

Россиянам также пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.