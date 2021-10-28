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В тульской кофейне трое подростков получили ожоги лица и глаз

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Туле трое подростков получили химические ожоги глаз и кожи лица во время посещения кофейни в Туле, передает пресс-служба СУСК России по региону.

По предварительным данным, в помещении заведения была установлена ультрафиолетовая лампа, которая могла стать причиной несчастного случая.

Региональный СКР уже организовал доследственную проверку.

Как сообщила изданию «Тульская Пресса» мама одного из пострадавших мальчиков, инцидент случился в субботу, 23 октября. Ее сын пробыл в кофейне несколько часов. По возвращении домой он пожаловался на дискомфорт и боль в глазах. На утро ребенок с трудом смог открыть левый глаз. В воскресенье женщина отвезла сына в больницу, где ему диагностировали химический ожог. Данный диагноз также поставили и двум другим подросткам.

Ранее стало известно, что в Останкинском районе Москвы более 20 детей получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы в одном из кабинетов школы. Этот прибор был включен в классе на протяжении учебного дня.

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