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Невролог Евлоева посоветовала срочно обратиться к врачу при ряде симптомов головной боли

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Головная боль знакома почти каждому взрослому жителю планеты, со временем она проходит. Но есть типы головной боли, которые по словам заведующая отделением КДЦ «МЕДСИ на Солянке», врача-невролога Изеты Елоевой, требуют незамедлительного обращения к врачу. О них специалист рассказала агентству «Прайм».

Боль, усиливающаяся при движении, сопровождающаяся лихорадкой, снижением внимания, неврологическими симптомами, требует разбирательства специалиста, указала Елоева.

Стоит обратиться незамедлительно к врачу, если боли после начались после травм головы. Еще один опасный вид боли, это когда ее характер меняется от «тупой» в «острую», а также локализация болевого синдрома.

Невролог говорит, что в обязательной медицинской помощи нуждается тот, у кого головные боли длительные.

Ранее специалист рассказал, как обмен слюной у подростков приводит к склерозу.

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