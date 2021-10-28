Невролог Евлоева посоветовала срочно обратиться к врачу при ряде симптомов головной боли

Головная боль знакома почти каждому взрослому жителю планеты, со временем она проходит. Но есть типы головной боли, которые по словам заведующая отделением КДЦ «МЕДСИ на Солянке», врача-невролога Изеты Елоевой, требуют незамедлительного обращения к врачу. О них специалист рассказала агентству «Прайм».

Боль, усиливающаяся при движении, сопровождающаяся лихорадкой, снижением внимания, неврологическими симптомами, требует разбирательства специалиста, указала Елоева.

Стоит обратиться незамедлительно к врачу, если боли после начались после травм головы. Еще один опасный вид боли, это когда ее характер меняется от «тупой» в «острую», а также локализация болевого синдрома.

Невролог говорит, что в обязательной медицинской помощи нуждается тот, у кого головные боли длительные.

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