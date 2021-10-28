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Диетолог Марина Макиша рассказала о пользе употребления тыквы

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Depositphotos

Диетолог Марина Макиша рассказала изданию «Народные новости» о пользе употребления в пищу тыквы.

По словам эксперта, введение в ежедневный рацион этой культуры является профилактикой процессов старения и онкологических заболеваний.

Такой эффект оказывает содержащийся в тыкве бета-каротин (провитамин А). Он не разрушается даже при термической обработке.

«Витамин А является одним из самых мощных антиоксидантов... Это профилактика процессов старения и онкологических заболеваний», - рассказала изданию Макиша.

Ранее сообщалось, что костный бульон стал новым хитом ЗОЖ-сообщества, его называют суперфудом и лекарством от всех болезней. Однако врачи не торопятся поддерживать сторонников этой идеи — исследований, подтверждающих его пользу, нет, а некоторым людям он может даже быть вреден. «Газета.Ru» — о том, что врачи знают о костном бульоне.

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