Диетолог Марина Макиша рассказала о пользе употребления тыквы

Диетолог Марина Макиша рассказала изданию «Народные новости» о пользе употребления в пищу тыквы.

По словам эксперта, введение в ежедневный рацион этой культуры является профилактикой процессов старения и онкологических заболеваний.

Такой эффект оказывает содержащийся в тыкве бета-каротин (провитамин А). Он не разрушается даже при термической обработке.

«Витамин А является одним из самых мощных антиоксидантов... Это профилактика процессов старения и онкологических заболеваний», - рассказала изданию Макиша.

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