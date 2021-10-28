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На Украине призывник пытался сбежать из военкомата и сломал обе ноги

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Depositphotos

В городе Ужгород на западе Украины из окна военкомата выпрыгнул призывник-уклонист, в результате чего получил серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного территориального центра комплектования и соцподдержки.

Уточняется, что молодой человек с 2018 года неоднократно уклонялся от воинской обязанности, но 27 октября национальной полиции Украины удалось его задержать.

«Гражданин был доставлен в призывной участок для составления протокола об административном правонарушении... но при выполнении работ гражданин, уклонившийся от покушения сбежал с призывного участка и выскочил окна второго этажа, подвергнув собственную жизнь опасности и навредив здоровью», — говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится в реанимации, куда его доставили с множественными переломами ног. Ожидается, что после улучшения состояния молодого человека переведут в травматологическое отделение. Позже с ним будет работать психиатр.

Ранее в этом году на Украине приняли закон об экстренном призыве резервистов в армию.

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