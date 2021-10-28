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Роспотребнадзор оценил эффективность медицинских масок

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Медицинские маски являются эффективным средством защиты от вируса, заявила заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина. Она указала в разговоре с РИА Новости, что маски позволяют остановить распространение вирусов. По ее данным, есть исследование, которые показывают, что риск заражения респираторными инфекциями при использовании маски снижается в полтора раза.

Роспотребнадзор напомнил, что всеобщий масочный режим был введен в России 28 октября 2020 года. Граждане должны носить маски в местах массового скопления людей. Это правило распространяется на транспорт, парковки и лифты.

Яцышина отметила, что не у всех людей проявляются симптому коронавируса. Были зарегистрированы случаи, когда люди не знали, что они инфицированы, но анализ показал нахождение в их организме SARS-CoV-2, причем в очень высокой концентрации. Эксперт указала, что поэтому медицинская маска должна использоваться всеми.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о риске облысения из-за коронавируса.

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