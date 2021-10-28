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В Роспотребнадзоре предупредили о риске облысения из-за коронавируса

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Depositphotos

После того, как человек переболел COVID-19, у него может начаться преждевременное облысение. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает ТАСС.

По ее словам, коронавирус нового типа часто сопровождается нарушениями кровоснабжения, повышенным тромбообразованием и дисфункцией эндокринной системы.

«Это может способствовать облысению», — сообщила эксперт.

Она также указала, что тяжелое течение коронавирусной инфекции чревато поражением различных органов и систем организма. Восстановительный период может продлиться длительный период времени.

«При легком течении во многих случаях пациенты поздно обращаются за медицинской помощью, иногда вовсе остаются без лечения. Это тоже может приводить к развитию постковидного синдрома», — добавила Руженцова.

Ранее медики из Северо-Западного университета (Чикаго) провели опыты на мышах и выяснили, почему у них при старении выпадают волосы.

До этого врачи сообщили, что выпадение волос является одним из осложнений, которое проявляется у людей после перенесенной коронавирусной инфекции. По данным статистики, с этой проблемой сталкиваются до 49% пациентов. Потеря волос может начаться как через 3-4 недели после выздоровления, так и спустя несколько месяцев, заявили специалисты.

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Коронавирус 2019-nCoV
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