Продавец ювелирного в Нижнем Новгороде украла драгоценностей на 10,5 млн рублей

Продавщица одного из ювелирных магазинов Нижнего Новгорода украла с места работы все драгоценности и сбежала. Стоимость похищенных украшений оценивается в 10,5 млн рублей, пишет портал Newsnn.ru.

Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения. Заведена уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщается, женщина работала в магазине 2,5 месяца. Ранее к ней не возникало никаких претензий со стороны руководства. В день происшествия сотрудница вместе со сменщицей покинула ювелирную лавку. Затем злоумышленница вернулась на рабочее место и стала убирать ювелирные изделия в сумки прямо под камерами наблюдения.

Работники магазина узнали о пропаже драгоценностей утром следующего дня. По их словам, женщина открыла магазин, использовав дубликат ключа, который находился у другого сотрудника.

В настоящее время воровку ищут правоохранители. Сама женщина на звонки не отвечает, по адресу проживания о ее существовании никто не знает. В полиции не исключают, что она трудоустраивалась с поддельным паспортом.

Ранее жительница Санкт-Петербурга, притворившись целительницей, проводила у пенсионерки фейковые лечебные сеансы и украла 500 тыс. руб. и золотые украшения. Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Расследование дела продолжается. Следователи предполагают, что она может быть причастна к аналогичным преступлениям.