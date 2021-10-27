Россияне ответили на вопрос о влиянии пандемии на их сексуальную жизнь

Агентство «Михайлов и Партнеры. Аналитика» провело социологическое исследование «Демография и секс: что думают 18+», в рамках которого выяснила, как пандемия повлияла на сексуальную жизнь граждан, сообщает РБК.

Более половины респондентов рассказали, что стали отказываться от случайных знакомств. Треть опрошенных указали на то, что их сексуальная активность в период пандемии увеличилась, 15%, наоборот, заявили о ее снижении.

7% респондентов заявили, что считают коронавирус одной из ключевых причин отказаться от рождения детей. Почти половина призналась, что в их окружении чаще стали говорить о сексе онлайн, 54% из них сами имели подобный опыт интимной переписки.

31% заявили рассказали, что снимали собственные эротические фото и видео, почти половина сохраняла отснятое на гаджетах или облачных хранилищах.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса сильно пострадала сексуальная жизнь некоторых пар по всему миру — у кого-то развились навязчивые идеи гигиены, некоторые совсем потеряли либидо, а кто-то не хотел близости из-за того, что набрал вес.