В Москве разыграли первые квартиры среди вакцинированных от COVID-19

Двое москвичей выиграли однокомнатные квартиры в ходе акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!», сообщается на сайте мэра Москвы.

«Жилье разыграли среди горожан, получивших первый компонент препарата или прошедших повторную вакцинацию с 18 по 24 октября. Всего в розыгрыше приняли участие 138 999 человек», — указано в сообщении.

Власти напомнили, что сделать бесплатную прививку от COVID-19 можно в любом центре вакцинации на базе городских поликлиник, в точках работы выездных бригад в общественных местах, а также в частных медицинских организациях, которые работают по соглашениям с департаментом здравоохранения Москвы.

Ранее сообщалось, что получившие прививки от коронавируса москвичи смогут выиграть 10 квартир.