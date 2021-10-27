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В Белоруссии решают проблему с зубрами в Беловежской пуще

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Владимир Горовых/РИА «Новости»

Белорусские власти и ученые решают проблему зубров в национальном парке «Беловежская пуща», где насчитали 675 животных этого вида. Об этом сообщает телекомпания МИР24.

Как заявил ведущий научный сотрудник нацпарка Алексей Буневич, из 160 га пущи для зубров пригодно меньше половины, так как они выбирают лиственные и смешанные леса. Кроме того, их численность вдвое больше оптимального значения. К тому же нацпарк — «не ферма», отметил он, и там нельзя держать бесконечное количество краснокнижных животных.

Ученые предлагают два способа регулирования популяции зубров – расселить часть животных, причем не только по белорусским лесам, но и за пределы республики. Второй способ – расширить так называемый «резервный фонд». В этот фонд сейчас вносят старых и больных животных, и на них можно охотиться.

Сохранение зубров и еще 12 видов животных, по словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, требуют первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции в России. Также в этот список попали снежный барс, дальневосточный и переднеазиатский леопарды, сайгак, лошадь Пржевальского, амурский тигр, аргали, дзерен, стерх и белый медведь, а также охотоморские популяции гренландского и серого китов.

Правительство уже заключило несколько соглашений с представителями бизнеса для сохранения этих исчезающих животных. Сумма соглашений — 400 млн рублей.

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