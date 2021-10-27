Москва встала в девятибалльных пробках накануне нерабочих дней

Вечером, 27 октября, загруженность дорог в Москве оценивается в девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на сайте, движение транспорта затруднено на вылетных магистралях. В некоторых районах пробки образовались на внешней и внутренней стороне МКАД. Дорожный затор также зафиксирован на Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах.

Из данных сервиса следует, что загруженность дорог в Москве снизится к 21:00.

Затруднение движения в столице произошло накануне предстоящих нерабочих дней, которые были объявлены в период с 28 октября по 7 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. На весь 11-дневный период запрещается проведение массовых мероприятий — культурных, спортивных, развлекательных и других. Исключение составят лишь те мероприятия, которые согласованы с московским управлением Роспотребнадзора или организованы органами государственной власти.

На кого распространяются новые правила, кто будет работать с 28 октября по 7 ноября, где получить госуслуги в это время — в обзоре «Газеты.Ru».