Петербуржцы подрались из-за библиотечных книг накануне нерабочей недели

Двое жителей Санкт-Петербурга устроили драку в библиотеке на проспекте Ветеранов из-за бесплатных книг, которые можно получить в учреждении накануне нерабочих дней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В публикации утверждается, что в драке поучаствовали 70-летний мужчина и молодой человек. Издание отмечает, что парень «крепкого телосложения» несколько раз ударил пенсионера.

По предварительным данным, по факту инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Им предстоит выяснить, из-за чего произошел конфликт между двумя жителями Санкт-Петербурга.

Ранее полиция задержала участников драки со стрельбой на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Полиция задержала шесть человек возле станции метро «Спортивная», у одного из них были изъяты травматический пистолет, несколько гильз, одна резиновая пуля, а также кастет.

Инцидент со стрельбой произошел ночью во вторник, 12 октября — конфликт произошел между двумя мужчинами, одного из которых также поддержали четверо его друзей. Стрельбу открыл нападавший, несколько раз выстрелив из травматического пистолета в асфальт.