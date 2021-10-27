В Москве появились курьеры в костюмах из сериала «Игра в кальмара»

Сеть ресторанов Tanuki Family запустила в Москве доставку с помощью курьеров, переодетых в надзирателей из корейского сериала «Игра в кальмара». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Они уже появились в центре Москвы в районе Хамовники. Курьеры сети ресторанов одеты в красный костюм, а их лица спрятаны под маской с изображением треугольника», — сказали в Tanuki.

«Игра в кальмара» — сериал, который вышел в онлайн-кинотеатре Netflix 17 сентября 2021 года. По сюжету, люди, накопившие большие долги, должны пройти игру на выживание — победитель получит денежный приз. Участники проходят версии популярных в Южной Корее детских игр, проигравших убивают.

Ранее сообщалось, что неправительственная организация «Лига безопасного интернета» заинтересовалась южнокорейским сериалом «Игра в кальмара». По словам представителей «Лиги», в организации ждут заключения экспертов-психологов о возможном пагубном влиянии шоу на подростков после жалоб родителей.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал деструктивным и крайне вредным южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Того же мнения придерживается и дагестанский муфтият.

Вместе с тем 26% россиян, которые слышали хотя бы название сериала «Игра в кальмара», поддерживают идею запретить его (это 32-46% среди граждан старшего поколения), передавал ВЦИОМ со ссылкой на собственный опрос.