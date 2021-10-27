Жительница Урала зарезала восьмилетнюю дочь

В мусульманской деревне Уфа-Шигири в Свердловской области 34-летняя женщина зарезала свою восьмилетнюю дочь. Об этом сообщает E1.RU.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь на 27 октября. Женщина пыталась отвести от себя подозрения, она сообщила прибывшим на место полицейским, что неизвестный мужчина с бородой ворвался в их дом и убил ребенка. В ходе допроса правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастна мать убитой.

Женщину направили в психиатрическую больницу в связи с тем, что она стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В местной администрации подтвердили информацию об убийстве. Там сказали, что семья была благополучной.

В Уфа-Шигири проживает 520 человек, они исповедуют ислам. Там находится три мечети и медресе (школа для изучения основ ислама).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге рабочего, обвиняемого в убийстве и расчленении коллеги, приговорили к семи годам колонии.