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В Ленобласти с 30 октября введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Кафе и рестораны в Ленинградской области, начиная с 30 октября, будут принимать посетителей только при наличии у них QR-кода или ПЦР-теста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Также ограничения коснутся и работников заведений.

«Это требование не будет распространяться на общепит, который оформил «ковид-паспорт», — добавили в правительстве.

Предполагается, что работа крупных торговых центров в Ленобласти до 7 ноября будет ограничена, как и в Петербурге.

В музеи и театры жители области смогут попасть только в составе организованных групп, кроме детских, показав QR-код, медотвод от вакцинации или отрицательный ПЦР.

С конца октября ПЦР-тест или QR-код нужны будут, чтобы сходить в кино, цирк, спортзал, бассейн и баню.

Ранее сообщалось, что россияне могут привиться сразу против COVID-19 и гриппа уже в период нерабочих дней.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила смысл нерабочих дней в России.

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