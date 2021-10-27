Эксперт рассказал, могут ли невакцинированным от коронавируса отказать в госпитализации

Какой бы ни была эпидемиологическая ситуация в регионах России, у граждан должен быть доступ к экстренной и неотложной помощи. Кроме того, плановая медицинская помощь должна оказываться пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой, эндокринной системы, пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии. Об этом говорится в Программе государственных гарантий, рассказал эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин в интервью «Российской газете».

По его словам, врачи-специалисты обязаны проконсультировать граждан не позднее, чем через 14 рабочих дней со дня обращения в поликлинику. В вышеуказанных случаях — в течение трех рабочих дней. При этом инструментальные и лабораторные исследования должны проводиться в течение двух недель со дня их назначения, а для онкологических больных — одной недели.

Кроме того, россиянам, которые не вакцинировались от коронавирусной инфекции, в случае угрозы здоровью или при наличии показаний не могут отказать в направлении в больницу. Шкитин подчеркнул, что даже при малом количестве мест в больнице гражданин имеет право на госпитализацию.

Ранее сообщалось, что в период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь, экстренная медпомощь также сохранится в полном объеме.