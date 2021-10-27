Столичные управы предупредили о закрытии алкомаркетов на время нерабочих дней

Ряд магазинов в Москве, которые торгуют в основном спиртным, получили уведомления от управ и префектур районов столицы о приостановке деятельности на время нерабочих дней. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на владельцев четырех сетей магазинов.

Ограничения на работу алкомаркетов в городе будут действовать с 28 октября по 7 ноября.

В качестве причины для закрытия чиновники приводят указ мэра Москвы от 21 октября № 62-УМ. В соответствии с этим документом, на время нерабочих дней в Москве должны быть закрыты все магазины, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания меньше 30%.

В связи с чем информацию о закрытии и оповещении от властей подтвердили алкомаркеты на юго-западе столицы, в ЦАО и Новой Москве.

Нерабочие дни введены в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом в регионах можно корректировать их дату. В Москве период нерабочих дней продлится с 28 октября по 7 ноября.

Ранее в Кремле рассказали, планируется ли введение локдауна в Москве.