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В России вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в платных клиниках

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Россияне стали чаще обращаться в платные медицинские учреждения для вакцинации от коронавирусной инфекции на фоне роста числа заболевших в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования сервиса «Чек Индекс».

«Россияне за первые двадцать дней октября сделали на 68% больше покупок услуг по вакцинации (объем продаж в натуральном выражении — в штуках), чем за такой же период месяцем ранее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост числа купленных вакцин с июля составил 425%. При этом чаще всего граждане отдавали предпочтение однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт», также прививались одним компонентом препарата «Спутник V». Уточняется, что сама вакцина бесплатная, пациенты платили за консультацию врача и введение препарата. Средний чек составил 1100 рублей.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о скорой регистрации детской вакцины в России.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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