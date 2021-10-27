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Врач Мясников рассказал, влияет ли красное мясо на заболевания сердца

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников заявил, что при умеренном употреблении красного мяса не возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом медик сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Как считает эксперт, до прошлого года во «всем мире» были уверены о негативном влиянии красного мяса на здоровье людей.

«Перед самым ковидом пересмотрели все те данные, которые годами накапливались про связь мяса и провоцирование им атеросклероза и так далее», — обратил внимание Мясников.

В ходе исследований обнаружилось, что нет достоверных данных, подтверждающих влияние красного мяса на сердечно-сосудистые заболевания.

Мясников уточнил, что при очень больших количествах красного мяса в рационе, может быть риск онкологии кишечника.

«Сегодня уже не столь категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия», — оценил врач предыдущие заявления о вреде красного мяса.

Также телеведущий посоветовал есть красное мясо в умеренных количествах, до трех раз в неделю.

Ранее Мясников рассказал, когда не стоит принимать антибиотики.

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