В США рекомендовали вакцинацию коронавируса детям в возрасте 5-11 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовало вакцинацию от Covшв-19 детей в возрасте 5-11 лет, сообщает The New York Times.

По информации издания, 17 из 18 членов комиссии считают, что выгода от прививки Pfizer превышает риски от возможных побочных эффектов. Глава регулирующего органа по вакцинам Питер Маркс сообщил, что в США среди детей 5-11 лет заболели около 2 млн человек. Сообщается, что вакцинация может начаться уже в ноябре, она станет доступна для 28 миллионов детей.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о скорой регистрации детской вакцины в России.

Вакцина от коронавируса для детей, разработанная центром имени Гамалеи, может получить название «Спутник М».

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже направил в Минздрав России пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 среди подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Прививать эту часть населения будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей.