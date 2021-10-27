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В США трое детей жили в квартире с трупом девятилетнего брата

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Cliff Owen/AP

Скелетированные останки девятилетнего ребенка обнаружили в квартире, где проживали трое несовершеннолетних детей. Инцидент произошел в Хьюстоне, штат Техас, сообщает Fox News.

По информации телеканала, полицейские нашли в одной из квартир жилого комплекса трех брошенных детей в возрасте семи, десяти и 15 лет, после того, как старший ребенок смог позвонить в офис шерифа. Подросток рассказал, что родители не появлялись дома уже несколько месяцев, а в соседней комнате год назад умер их девятилетний брат.

По словам, шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса, это «душераздирающая» ситуация, так как дети жили в «ужасных условиях». Все это время, как рассказал один из жильцов дома, «подкармливали соседи».

Уточняется, что мальчиков госпитализировали. Их мать и ее бойфренда нашли, сейчас их допрашивают полицейские. Выяснилось, что женщина жила всего в 15 минутах езды от квартиры, в которой жили ее дети.

Ранее в Иркутской области полицейские спасли четырех детей, которых заперли в квартире на несколько дней одних. Сообщается, что несовершеннолетним было от года до до 10 лет.

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