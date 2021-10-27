Москвичам 27 октября пообещали теплую и облачную погоду

В Москве в среду, 27 октября, ожидается облачная погода и небольшой дождь. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем в столице температура воздуха прогреется до +6... +8 °C . К ночи незначительно похолодает — до 4…+6°C .

По области также прогнозируются умеренные осадки, максимальная дневная температура будет достигать +10°C.

Атмосферное давление в столичном регионе сохранится в пределах нормы — 745 мм ртутного столба. Ветер ожидается с юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что конец октября — начало ноября в Москве будут теплыми и солнечными. Он добавил, что 28 октября ожидается дождь, при этом температура повысится до 8-10°C градусов. Такая же погода прогнозируется и 29 октября. В субботу и воскресенье, 30-31 октября, дождь прекратится, днем воздух прогреется до 9-14°C.