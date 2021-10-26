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Один из проходящих по делу о поджоге леса в Турции россиян рассказал об аресте

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Анатолий Ярошенко, один из семи граждан России, которые обвиняются в поджоге леса в Турции, рассказал об аресте. Его слова приводит RT.

Он заявил, что вместе с остальными шестью россиянами испытал небольшой шок.

«Все говорят родным, что мы вышли и очень рады этому. Еще не понимаем, где оказались и как это произошло», — сказал россиянин.

Он также отметил, что он и его соотечественники, находясь под стражей, не голодали.

«Все хорошо. Дышим воздухом, и нас не окружают решетки. Кормили хорошими, большими порциями, даже было вкусно», — признался Ярошенко.

Ранее суд в турецкой Анталье освободил из-под стражи семерых россиян, которые были арестованы по обвинению в поджоге леса.

До этого в генконсульстве России сообщили, что семь российских туристов задержали по подозрению в поджоге леса, когда они проходили по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи.

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Происшествия с россиянами за рубежом
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